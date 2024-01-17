Команды 11 стран примут участие в суперфинале "Битвы роботов" в Казани

Фото: gosuslugi.ru/bitvarobotov

В суперфинале чемпионата мира "Битва роботов", входящего в программу международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", примут участие 16 команд из 11 стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена оргкомитета "Битвы роботов", директора по развитию компании "Промобот" Олега Кивокурцева.

Эксперт уточнил, что суперфинал состоится 24–26 февраля в Казани. К соревнованиям допустили не только студентов ведущих технологических вузов России и профессиональных инженеров, но и любителей робототехники. Участие в них примут российские команды, а также 10 иностранных – из Казахстана, Белоруссии, Турции, Эквадора, Бразилии, Ирана, Чили, ОАЭ, Китая, Индии.

По словам Кивокурцева, во время отбора заявок на "Игры будущего" учитывали конструкцию робота, креативность легенды его создания, опыт команд.

До этого по итогам финала чемпионата были определены четыре команды из Китая, Индии, Санкт-Петербурга и Москвы. Призовой фонд чемпионата составляет 500 тысяч долларов.

Полуфинал и финал "Битвы роботов" прошли 16 декабря в Москве. За титул победителя соревнований сразились столичные команды "Зверобой", "Большой брат", "Наследники Земли", "Вербер Лабс", "ТурбоМеХатроники" и "Атом".

Ранее Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Он отметил, что спорт и физическая культура – неотъемлемая часть гуманитарного сотрудничества.

Финальные этапы чемпионата "Битва роботов" стартовали в столице