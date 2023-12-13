13 декабря, 16:32Город
Полуфинал и финал Международного чемпионата по битве роботов пройдут в Москве 16 декабря
Фото: vk.com/champbitvarobotov
В субботу, 16 декабря, в Москве пройдут полуфинал и финал Международного чемпионата по битве роботов. Координатором мероприятий ежегодно выступает Минцифры РФ.
За титул победителя соревнований сразятся столичные команды "Зверобой", "Большой брат", "Наследники Земли", "Вербер Лабс", "ТурбоМеХатроники" и "Атом".
Утреннее шоу состоится с 09:00 до 12:00, дневное – с 12:30 до 16:00. Посмотреть их можно будет на странице чемпионата в соцсети "ВКонтакте".
Между тем 21 декабря в столице состоится зимний фестиваль "Молодежь Москвы". Принять участие в нем смогут все желающие от 14 до 35 лет. Посетить мероприятие можно будет бесплатно по предварительной регистрации.
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