Полуфинал и финал Международного чемпионата по битве роботов пройдут в Москве 16 декабря

Фото: vk.com/champbitvarobotov

В субботу, 16 декабря, в Москве пройдут полуфинал и финал Международного чемпионата по битве роботов. Координатором мероприятий ежегодно выступает Минцифры РФ.

За титул победителя соревнований сразятся столичные команды "Зверобой", "Большой брат", "Наследники Земли", "Вербер Лабс", "ТурбоМеХатроники" и "Атом".

Утреннее шоу состоится с 09:00 до 12:00, дневное – с 12:30 до 16:00. Посмотреть их можно будет на странице чемпионата в соцсети "ВКонтакте".

Между тем 21 декабря в столице состоится зимний фестиваль "Молодежь Москвы". Принять участие в нем смогут все желающие от 14 до 35 лет. Посетить мероприятие можно будет бесплатно по предварительной регистрации.



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