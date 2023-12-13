В столице начался прием заявок на чемпионат "Московские мастера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начался прием заявок на участие в чемпионате профессионального мастерства "Московские мастера", который пройдет в 2024 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В чемпионате будут участвовать три возрастные категории – школьники 11–13 лет, школьники от 14 лет и студенты колледжей.

"Совсем недавно в Санкт-Петербурге завершился финал чемпионата "Профессионалы". На нем студенты столичных колледжей и школьники стали абсолютными лидерами медального зачета и продемонстрировали высочайший уровень мастерства и подготовки", – рассказала заместитель руководителя городского Департамента образования и науки Ирина Швец.

По ее словам, участие в чемпионате "Московские мастера" станет для столичных талантов отличной возможностью проявить себя и побороться за звание лучших в избранной профессии. Швец отметила, что качество образования в колледжах Москвы подтверждается высокими результатами, которых добиваются юные мастера.

В 2024 году им предстоит продемонстрировать профессиональные навыки по 300 компетенциям в ведущих отраслях России. В состязаниях появятся и новые направления, в том числе "Эксплуатация автомобильного электрооборудования и автоматики", "Издательское дело", "Вентиляция и климатические системы". Эксперты чемпионата будут проводить для участников специальные программы предварительной подготовки.

Для проведения соревнований будут задействованы площадки 31 московского колледжа, на которых есть все необходимое современное оборудование. Так, состязания в компетенции "Роботизированная сварка" пройдут в политехническом колледже № 8 имени И. Ф. Павлова, в мастерской которого установлены сварочные роботы нового поколения. А соревнования по компетенции "Геопространственная цифровая инженерия" частично пройдут в реальных условиях города при использовании высокотехнологического оборудования лаборатории Московского колледжа архитектуры и градостроительства.

Заявки на участие в чемпионате можно подать до 29 декабря текущего года на сайте конкурса. Одна образовательная организация имеет право послать на конкурс до двух претендентов для каждой компетенции. Согласно условиям чемпионата, возраст студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, не ограничивается.

Конкурс проводится в рамках регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий в 2024 году. Победители и призеры чемпионата получат возможность войти в столичную сборную и представить Москву на федеральных состязаниях.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата "Профессионалы", завоевав 215 наград. Дети выиграли 150 золотых медалей, 45 – серебряных и 20 – бронзовых. Столицу представляли 177 ребят, сказал мэр.

До этого заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что свыше 500 студентов поварских и кондитерских специальностей из 4 столичных колледжей пройдут практику на предприятиях одного из московских ресторанных домов.

Подход к среднему профессиональному образованию в 2023 году был трансформирован и теперь более 70% учебного процесса отводится практическим занятиям.

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