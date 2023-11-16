Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Тридцать московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Еще 107 ребят стали призерами, они соревновались с 1,5 тысячи старшеклассников со всей страны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Тема конкурса – "Горжусь Россией". Участники изучали историю, традиции и культуру страны, узнали о достижениях выдающихся россиян. Финал соревнований прошел в "Артеке".

Участникам нужно было показать слаженную командную работу, креативность и навыки общения. Победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов. Мэр поздравил самих школьников и поблагодарил педагогов за их отличную подготовку.

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