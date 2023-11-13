Школьники из РФ завоевали 8 медалей на Международной астрономической олимпиаде в Китае

Фото: edu.gov.ru

Российские школьники получили восемь медалей на 27-й Международной астрономической олимпиаде, которая завершилась в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ.



Уточняется, что золотую медаль получила Екатерина Тюхтикова из столичной общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства. Еще 5 серебряных медалей получили учащиеся школ и лицеев столичного региона, а 1 награду получил представитель из Санкт-Петербурга.

Бронзовую медаль получил ученик Мордовского республиканского лицея для одаренных детей, уточнили в пресс-службе.

Данная олимпиада была подготовкой для участия в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая пройдет в 2024 году. Она стартует 14 ноября на базе Образовательного центра "Сириус". Россию на мероприятии представят 6 школьников, заключили в министерстве.

Ранее стало известно, что московские школьники завоевали 26 медалей на международных олимпиадах в 2023 году. Только 11 медалей ученикам удалось завоевать на Европейской географической олимпиаде. Соревнования прошли по школьным дисциплинам, в том числе биологии, физике и химии.



Новости часа: 26 медалей на международных олимпиадах получили школьники Москвы в 2023 году