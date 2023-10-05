Московские школьники впервые отправятся в киноэкспедицию в Сербию

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Победители первого отбора конкурса видеоконтента среди подростков Москвы отправятся в киноэкспедицию в Сербию во время осенних каникул с 28 октября по 4 ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня вокруг возрожденной Киностудии имени Максима Горького активно развивается сообщество, открытое для всех, кто интересуется кино. Одним из ярких форматов знакомства с кинопрофессиями стали киноэкспедиции "Кинокампуса Горького", – рассказала гендиректор Киностудии имени Максима Горького Юлиана Слащева.

Она отметила, что дети во время путешествий знакомятся с местными традициями, а также изучают создание кинокартин и пробуют снимать собственные фильмы.

Во время киноэкспедиции в Сербию подростки подробно узнают, как режиссер Эмир Кустурица работал над фильмом "Жизнь как чудо". Школьникам также предстоит посетить созданную специально для съемок кинодеревню Дрвенград, пройтись по Белграду и поучаствовать в мастер-классах от известных представителей индустрии кино.

Московские школьники смогут посетить Международный фестиваль короткометражного кино Film Front. Помимо этого, у них появится возможность снять собственное короткометражное кино на профессиональном оборудовании.

На mos.ru добавили, что конкурс видеоконтента проходит на базе Киностудии имени Максима Горького. Принять участие в конкурсе могут подростки от 13 до 17 лет индивидуально или в группе до четырех человек. Чтобы поучаствовать в экспедиции в Сербию, необходимо отправить заявку на сайте "Кинокампуса Горького" до 10 октября.

Киноработы принимаются в номинациях "Кино" и "Видеоконтент". Школьники могут снять игровое и документальное короткометражное кино, видеорепортаж, видеоподкаст, анимацию и моушн-графику, обучающие, презентационные, рекламные ролики, видео-арт. При этом эксперты будут оценивать видео не длиннее пяти минут. Видео должно быть снято на одну из тем: молодежные движения, подростковые субкультуры, современные тренды в креативных индустриях, увлечения и интересы тинейджеров, их схожесть и различия молодого поколения в разных странах. Также принимаются работы по теме научно-популярного контента о представителях инновационной и научной сферы. Помимо основной работы, участникам необходимо снять небольшой ролик о себе.

Победители отборочных туров конкурса смогут бесплатно посетить киноэкспедиции в Узбекистане, Турции, Казахстане, Белоруссии, Армении. Итогом проекта станет Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов летом 2024 года в Москве, на котором будут представлены работы победителей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что власти Москвы выделят грант на развитие Киностудии имени Горького, который представляет собой один из крупнейших российских кинопроизводственных комплексов. По его словам, комплексная модернизация киностудии началась несколько лет назад. Мэр уверен, что после реставрации комплекс станет местом притяжения творческих жителей и гостей Москвы.

Собянин утвердил выделение гранта на развитие киностудии имени Горького