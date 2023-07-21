Победители московского конкурса видеоконтента смогут отправиться в киноэкспедиции за рубеж

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Победители московского молодежного конкурса видеоконтента получат возможность отправиться в киноэкспедиции за рубеж и снять собственные короткометражные фильмы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Авторы лучших работ присоединятся к киноэкспедициям в дружественные страны – Сербию, Турцию, Армению, Узбекистан, Казахстан или Белоруссию. Там конкурсанты познакомятся с местными молодежными проектами" – рассказала вице-мэр.

Отмечается, что конкурс проводит "Кинокампус Горького" при поддержке московского правительства. Заявки на участие в нем принимаются до 30 сентября на сайте проекта. К участию допускаются подростки в возрасте от 13 до 17 лет и команды до четырех человек.

Конкурсантам в качестве творческого испытания потребуется снять видеовизитку на одну из девяти тем, например, о различиях молодежи разных стран. Затем эксперты отберут 200 лучших работ, авторы которых в октябре пройдут обучение с кураторами, а затем снимут короткометражные фильмы. В финале будет отобрано 90 победителей.

Делегации для киноэкспедиций будут состоять из 30 человек: 15 молодых людей из Москвы и 15 представителей стран-участниц. Маршрут своей поездки они узнают во время обучения. В принимающих странах для победителей конкурса организуют различные конкурсы и образовательные мероприятия.

Кроме того, летом 2024 года для победителей организуют киносмену в Москве, а их работы покажут на фестивале детского и подросткового кино.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что в Москве существует множество программ, которые позволяют молодежи города раскрыть свой потенциал в различных сферах. Одна из таких программ – "Бизнес-уик-энд. Старт", предназначенная для москвичей в возрасте от 13 до 18 лет. Благодаря ей молодежь уже с ранних лет начинает зарабатывать деньги.

