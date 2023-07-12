Более 1,3 тыс работ поступило на конкурс "Городская творческая мастерская"

Фото: ГБУК г. Москвы "Мосразвитие"

Жюри оценило более 1,3 тысячи работ, поступивших на конкурс "Городская творческая мастерская". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Конкурс проходил в столице в четвертый раз. Участники могли представить работы в восьми номинациях.

"Заявки на участие подали москвичи самых разных возрастов. Например, одной из юных художниц, чей рисунок по мотивам народной сказки был отмечен жюри, четыре года. А руководителю камерного хора, победившего в номинации "Музыкальное произведение", уже больше 80 лет", – цитирует ее пресс-служба столичного департамента культуры.

Большую часть работ (374) прислали для участия в номинации "Рисунок". Еще 328 проектов были отправлены в номинации "Продукт", 198 заявок – в номинации "Музыкальное произведение".

Помимо этого, участники активно присылали работы в номинациях "Фотография", "Поделка", "Танец", "Постановка" и других.

Сергунина поздравила победителей конкурса и пригласила их на просмотр работ.

Ранее департамент градостроительной политики пригласил москвичей проголосовать за лучшие работы участников фотоконкурса "Планета Москва". Всего было прислано 1 786 фотографий, 134 из них смогли попасть в шорт-лист. Отдать голос за понравившуюся работу можно в соцсетях ведомства.



Собянин поздравил московских учеников с победой в конкурсе "Молодые дарования России"