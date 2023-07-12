Собянин поздравил московских учеников с победой в конкурсе "Молодые дарования России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученики столичных школ искусств одержали победу на Общероссийском конкурсе "Молодые дарования России". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Так, в номинации "Фортепиано, орган" победили Федор Орлов и Глеб Семенов, в номинации "Оркестровые струнные инструменты" – Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко, а в номинации "Театральное искусство, цирковое искусство" победу одержала Татьяна Фоменко.

Всего московским ученикам удалось занять 22 призовых места, отметил градоначальник.

"Поздравляю ребят с высокими оценками их таланта! Пусть это будет началом большого творческого пути", – написал Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что на этом конкурсе большая конкуренция, поскольку здесь свое мастерство демонстрируют лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений.

Собянин также выразил благодарность педагогам и наставникам, вкладывающим в каждого ученика частичку души.

Ранее мэр столицы сообщил, что двое школьников из Москвы заняли призовые места на Международной олимпиаде по биологии, которая проходила в ОАЭ с 2 июля.

До этого градоначальник рассказал, что в конкурсе "Покажи Москву!" победителями стали авторы 17 лучших экскурсий по столице. 10 из них определило экспертное жюри, еще семерых выбрали участники проекта "Активный гражданин".

Собянин поздравил школьников Москвы с медалями на Международной олимпиаде по биологии