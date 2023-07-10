Собянин поздравил школьников Москвы с медалями на Международной олимпиаде по биологии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Двое школьников из Москвы заняли призовые места на Международной олимпиаде по биологии, которая проходила в ОАЭ со 2 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он рассказал, что в числе победителей оказались ученики школы Центра педагогического мастерства Алиса Тимонина и Никита Воробьев. Первая взяла золотую медаль, а второй – серебряную. Ученики из других городов принесли команде РФ еще два золота.

"Московские школьники отлично выступили на Международной олимпиаде по биологии. <...> Поздравляю ребят и их учителей с заслуженными наградами!" – написал мэр.

В олимпиаде принимали участие школьники из 80 стран. От них требовалось продемонстрировать знания клеточной биологии, анатомии, физиологии растений, генетики, а также эволюции и биохимии.

Ранее Собянин поздравил призеров Европейской географической олимпиады, которая проходила в Сербии. Медали российской сборной принесли 11 учеников столичных школ.

