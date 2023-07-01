Собянин поздравил школьников с победой на Европейской географической олимпиаде

Фото: пресс-служба министерства просвещения РФ

11 учеников столичных школ стали призерами Европейской географической олимпиады. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что Россия была представлена двумя сборными: основной и командой юниоров. Первой москвичи принесли две золотые, пять серебряных и одну бронзовую медали, а второй – по одной медали каждого достоинства.

"Ребята, вы молодцы! Поздравляю вас и ваших наставников с большими достижениями!" – написал Собянин.

Олимпиада проходила в Сербии с 24 по 30 июня. Ее участникам предстояло выполнить два теста и преодолеть практический тур. При этом задания были представлены только на английском языке.

В конце мая Собянин сообщил, что московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде – они завоевали 51% всех золотых медалей. По его словам, Москва остается лидером по качеству школьного образования в РФ.



Собянин: московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде