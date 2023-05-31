Собянин: московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил учеников московских школ с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников этого учебного года.

Он отметил, что столичные школьники завоевали 51% золотых медалей. Результат по качеству и эффективности в шесть раз превосходит средний по России, добавил мэр.

"Это уникально. Это не случайность. Мы показываем такие результаты из года в год и постепенно повышаем свое качество и конкурентность", – сказал Собянин.

Он заявил, что Москва остается лидером по качеству школьного образования, несмотря на общее улучшение показателя по стране. Причина этого – усилия столичных педагогов и учеников, за что Собянин их поблагодарил.

Также градоначальник поделился, что система образования Москвы – труд большого коллектива и структурные, финансовые, методические, учебные, организационные преобразования. Он также заявил, что в столице сейчас есть все возможности, чтобы школьники реализовались в будущем.

"Москва – город возможностей: лучшее образование, лучшие вузы, лучшая экономика, лучшая городская среда, жизнь, которая бурлит. Поэтому я уверен, что с вашими талантами и с московскими возможностями, конечно, вы найдете себя в жизни", – заключил мэр.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, школьники столицы завоевали 275 дипломов победителей и 1 116 дипломов призеров. Всего в ней в Москве поучаствовали 560 тысяч человек, это в 1,5 раза больше, чем пять лет назад. Заключительный этап олимпиады прошел с 16 марта по 30 апреля 2023 года. В нем принял участие 2 241 учащийся из 299 московских школ.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады могут вне конкурса поступить на любой факультет государственного вуза на бюджет и претендовать на президентскую стипендию, которая составляет 20 тысяч рублей в месяц.

По решению Собянина московские победители заключительного этапа получили поощрительную выплату в размере 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч рублей, участники, не завоевавшие званий победителя или призера, – 100 тысяч рублей.

Ранее мэр сообщил, что школьники из столицы завоевали золотые медали на XXIII Азиатской физической олимпиаде в Монголии. За призовые места боролись команды более чем из 25 государств.

До этого Собянин заявил, что московские школьники возглавили рейтинг по итогам международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS, проведенного в 2021 году. Он уточнил, что всего в исследовании приняли участие 400 тысяч учеников четвертых и пятых классов из 65 стран мира.