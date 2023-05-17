Московские школьники возглавили глобальный рейтинг качества чтения – Собянин

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Московские школьники возглавили рейтинг по итогам международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS, проведенного в 2021 году. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что всего в исследовании приняли участие 400 тысяч учеников четвертых и пятых классов из 65 стран мира. От Москвы в исследовании принимали участие 174 школы, где суммарно обучается 5,7 тысячи человек.

"Набрав 598 баллов, наши ребята второй раз подряд стали лучшими в мире, уверенно опередив соперников из Сингапура, Гонконга и многих других стран, городов и регионов с сильными системами школьного образования", – написал мэр.

В рамках исследования школьники читают художественные и информационные тексты, а затем выполняют задания к ним. Специалисты оценивают, как дети ищут информацию, анализируют и интерпретируют ее.

По словам градоначальника, Москва оказалась единственным городом, где все 100% школьников преодолели минимальный порог в 400 баллов. Средний показатель по миру составляет 94%. Кроме того, чуть больше трети столичных учеников получили высшие оценки – больше 625 баллов. В других городах таких учеников насчитывается в среднем 7%.

Собянин также указал, что московские школьники возглавляют рейтинг PIRLS второй раз подряд. Предыдущее исследование проходило в 2016 году.

"Поздравляю ребят, их учителей и родителей с этим выдающимся результатом. Мы – лучшие, а значит – все делаем правильно", – подытожил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году школьники из Москвы получили 1 391 диплом в финале Всероссийской олимпиады, что на 74 награды больше, чем годом ранее. Абсолютными победителями стали 35 старшеклассников.

