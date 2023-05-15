Цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ запущен в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице запустили цикл психологических лекций для выпускников школ перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что 68 тысяч столичных 11-классников будут сдавать ЕГЭ уже через 11 дней.

"В этом году мы дали детям много новых возможностей для подготовки, однако знания на экзамене – не единственный фактор успеха. Поэтому мы запустили уникальную программу психологической подготовки московских выпускников перед сдачей ЕГЭ", – пояснила она.

Заммэра рассказала, что программа направлена на то, чтобы помочь выпускникам правильно настроиться на сложный жизненный период, снять тревоги, стресс и постараться сдать экзамены без лишних волнений.

Ракова напомнила, что в 2023 году в столице создали специальный контент от психологов для "Московской электронной школы". Цикл лекций известных психологов, по ее словам, станет ключевым элементом программы. Первая лекция состоится 15 мая на площадке "Известия Hall". Также лекции пройдут 21 мая, 28 мая и 4 июня.

Заммэра рассказала, что в этом учебном году московским выпускникам помогли сделать упор на подготовку к единому госэкзамену, целиком перестроив обучение в подавляющем большинстве школ. В частности, до февраля дети закончили основные предметы и начали посещать специальные практикумы только по тем предметам, которые нужны им для сдачи ЕГЭ.

Это позволило снизить учебную нагрузку, чтобы ребята смогли уделить больше времени по важным им предметам в школе.

Ранее сообщалось, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2023 года по 15 предметам. Он предоставит ученикам возможность потренироваться перед сдачей экзаменационных работ.



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