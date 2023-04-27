Опубликованы тренировочные задания ЕГЭ 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2023 года по 15 предметам. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Публикация КИМ даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к ЕГЭ и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года, которые использовались во время досрочного периода экзаменов. По каждому из предметов на сайте ФИПИ доступен для ознакомления один вариант", – указано в сообщении федерального органа.

В Рособрнадзоре добавили, что на портале ФИПИ также есть раздел "Навигатор подготовки", где школьники смогут ознакомиться с рекомендациями по самостоятельной подготовке к экзаменам.

Ранее российским школьникам рассказали о важности отдыха при подготовке к ЕГЭ. По словам психолога Натальи Наумовой, важно грамотно планировать свое время и сопровождать процесс обучения как маленькими паузами, так и одним большим перерывом на час-полтора.

В Госдуме предложили исключить английский язык из школьной программы