Собянин рассказал об успехах московских школьников на Всероссийской олимпиаде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Школьники из Москвы получили 1 391 диплом в финале Всероссийской олимпиады в этом году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"35 старшеклассников стали абсолютными победителями. 102 – получили дипломы сразу по нескольким предметам", – написал мэр.

В этом году юные москвичи показали лучший результат, чем в прошлом – они получили на 74 диплома больше. Особенно это заметно по таким предметам, как технология, история, экология, химия, информатика, экономика, а также по английскому и китайскому языкам.

Столичные школьники готовились к олимпиаде в Центре педагогического мастерства. Для тех же, кто планирует принять участие в олимпиаде в будущие годы цент подготовил специальный онлайн-курс, отметил Собянин.

"Поздравляю школьников и учителей с успехом! Для победителей открыты двери лучших вузов страны", – подытожил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2018 года больше 40 тысяч московских школьников и студентов колледжей приняли участие в проекте "Большая арктическая экспедиция". Попасть в экспедицию могут молодые москвичи, которые присоединились к "Движению первых".

