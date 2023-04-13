Собянин подвел итоги городского конкурса "Воспитатель года"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В финал городского конкурса "Воспитатель года" вышли 20 педагогов столичного дошкольного образования. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Все они представляли авторские разработки в области обучения и развития детей, а также профессиональное мастерство", – пояснил мэр.

В ходе конкурса идеи педагогов оценивали эксперты. Они анализировали, насколько те или иные предложения будут интересны детям, а также то, можно ли использовать инициативы в системе дошкольного образования.

Победителем городского конкурса "Воспитатель года" стал инструктор по физической культуре из школы № 338 Егор Харитонов. Специалист представил технологию сюжетно-образовательной развивающей соревновательной игры, которая позволяет превратить знакомые детям физические упражнения в серию увлекательных игр с элементами математики, экологии и других тем. Педагог представит Москву на конкурсе "Воспитатель года России".

Призерами конкурса стали четыре специалиста: воспитатель детского сада школы № 1504 Елена Зайцева, воспитатель из школы № 1420 Наталья Калагина, музыкальный руководитель из школы № 1387 Марина Маликова и воспитатель из школы № 777 Юлия Шахова.

Елена Зайцева проводит занятия с использованием технологических карт, которые прививают детям любовь к чтению. Наталья Калагина представила проект по созданию мультипликационной студии для развития детей. Марина Маликова рассказала об игровых упражнениях, способных развить музыкально-ритмические способности, певческие и речевые навыки. Юлия Шахова презентовала игры-шифровки, направленные на развитие детского мышления.

Собянин напомнил, что в 2021 году в Москве был утвержден городской стандарт реализации дошкольного образования. Он содержит умения и знания, которыми юные москвичи должны обладать перед походом в первый класс.

Столичные педагоги повышают навык обучения детей в Центре современной методики дошкольного и начального образования. Там же они осваивают новые практики и обмениваются опытом с коллегами.

В 2022 году победителем конкурса стал учитель ОБЖ школы имени Маршала В. И. Чуйкова Геннадий Старунов. Мужчина работает в сфере образования около 10 лет и является действующим спасателем-волонтером. Педагог занимается подготовкой учеников к олимпиадам по предмету специализации.



Собянин утвердил планы развития московского образования на 2023 год

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!