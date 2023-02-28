Собянин утвердил планы развития московского образования на 2023 год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о планах развития образования в Москве на 2023 год в своем персональном телеграм-канале.

"Сегодня утвердили приоритетные планы развития столичного образования на 2023 год: с сентября в городе начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования", – написал градоначальник.

Собянин отметил, что с 2023 года проект "Московская электронная школа" выйдет за пределы столицы и будет использоваться как основа для федеральной информационной системы "Моя школа".

Кроме того, мэр Москвы объявил о работе по возведению новых школ и детских садов. За 12 лет в столице планируется построить 528 новых зданий школ и детских садов. Также будут стандартизированы подходы к капитальному ремонту объектов образования.

Накануне стало известно, что в России планируется приравнять дипломы бакалавров к дипломам о полном высшем образовании. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.



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