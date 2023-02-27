Дипломы бакалавра в РФ приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Дипломы бакалавра в России приравняют к дипломам о полном высшем образовании, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Эти дипломы (бакалавра. – Прим. ред.) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование", – сказал Фурсенко в эфире телеканала "Россия 24".

Помощник президента России уточнил, что в период СССР все выпускники высших учебных заведений являлись дипломированными специалистами. Сейчас будет то же самое, добавил Фурсенко.

По его словам, дипломы, которые выпускники получили ранее, также будут признаваться.

21 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию в Гостином дворе Владимир Путин предложил вернуться к базовой системе обучения в российских вузах. Такое заявление президент сделал в ходе обращения к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Президент РФ обратил внимание, что возвращение к базовой системе подготовки в вузах не должно создать проблем для студентов. Проходящие обучение могут продолжать его по действующим программам. Полученные выпускниками документы об образовании не потеряют актуальности в случае перехода.

Ранее сообщалось, что срок обучения для специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен до 1 года по решению вуза и с учетом специфики направления подготовки.

Сокращение срока обучения позволит обучающимся выстроить индивидуальную образовательную траекторию, а также расширить полученные знания в определенной области профессиональной деятельности, изучая направления, принадлежащие смежным областям образования и науки.



В РФ могут вернуться к традиционной системе высшего образования

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