Кириенко назвал работу российских педагогов линией фронта борьбы за будущее

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко назвал работу учителей в России линией фронта борьбы за будущее. С таким заявлением он выступил на педагогической дискуссии "Год педагога и наставника глазами педагога".

"Не менее важно, что то, чем занимаются сегодня наши педагоги, – это тоже линия фронта, линия фронта за будущее", – приводит его слова ТАСС.

Кириенко подчеркнул, что учителя и педагоги воспитывают ценности в подрастающем поколении и поэтому выполняют важную государственную задачу. Он считает, что будущее страны, ее конкурентоспособность и суверенитет зависят в том числе и от того, во что будет верить "подрастающее поколение россиян", и какие ценности они будут разделять.

Ранее Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников СВО. Он заявил, что очень важно, чтобы ни одна семья участников специальной военной операции не осталась без полноценной помощи и поддержки.

Сергей Кириенко высказался о будущем российской системы образования

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