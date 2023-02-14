Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал поддерживать семьи участников СВО, сообщает РИА Новости.

На марафоне "Муниципальный диалог" Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления Кириенко обратился с этим призывом к главам муниципалитетов.

"У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки", – сказал Кириенко.

По его словам, военнослужащие не разделяются на контрактников, мобилизованных, добровольцев и кадровых офицеров. Кириенко заявил, что все эти люди являются героями, а пока они находятся в зоне СВО, их семьям нужна поддержка.

"Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают", – добавил Кириенко.

По словам спикера, помощь оказывают штабы, организация "Мы вместе", а также региональные уровни власти.

Ранее сообщалось, что думские депутаты приняли во втором и третьем чтениях инициативу, согласно которой в РФ установятся меры социальной поддержки всем супругам военнослужащих, которые погибли во время исполнения обязанностей.

Решение позволит улучшить уровень соцзащиты супруги или супруга погибшего ветерана боевых действий.



Новости часа: Госдума освободила от налога матпомощь мобилизованным

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!