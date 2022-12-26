В СПЧ предложили ввести меры поддержки семей, где есть пропавшие без вести в ходе СВО

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В России прорабатывают меры поддержки, которые планируется ввести для семей, где есть пропавшие без вести участники спецоперации РФ на Украине. Подробнее об этом рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) Юлия Белехова.

"Если человек пропал без вести, то выплаты приостановлены, а пропавшим без вести человек может быть достаточно долго. Получается, что поддержка семьи необходима", – передает ТАСС ее слова.

Белехова отметила, что эти меры уже обсуждаются с министерством труда и оборонным ведомством.

Действующие на сегодняшний день нормы устанавливают, что семьи военнослужащих могут обратиться в суд через шесть месяцев для того, чтобы военнослужащего признали погибшим, добавила она. Однако Белехова усомнилась в том, что это стоит делать, если остается шанс, что человек еще может быть жив.

Ранее депутаты от ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект о сокращении сроков признания граждан без вести пропавшими и умершими в связи с боевыми действиями.

В пояснительной записке было указано, что с учетом проведения специальной военной операции все больше граждан обращаются по поводу пропавших без вести солдат.

Авторы инициативы напомнили, что в настоящее время военнослужащий или иной гражданин может быть объявлен судом умершим не ранее чем через два года со дня окончания военных действий. Парламентарии предлагают установить срок в два года вне зависимости от того, закончились боевые действия или нет.

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