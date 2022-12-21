В Госдуме подготовили законопроект о сокращении сроков признания пропавших солдат умершими

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты от ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект о сокращении сроков признания граждан без вести пропавшими и умершими в связи с боевыми действиями. Об этом со ссылкой на документ сообщает газета "Известия".

В пояснительной записке указано, что с учетом проведения специальной военной операции все больше граждан обращаются по поводу пропавших без вести солдат.

"Когда о местонахождении военнослужащего неизвестно, нет сведений о том, жив он либо мертв, родным и близким морально приходится нелегко", – говорится в проекте закона.

Авторы инициативы напомнили, что в настоящее время военнослужащий или иной гражданин может быть объявлен судом умершим не ранее чем через два года со дня окончания военных действий. Парламентарии предлагают установить срок в два года вне зависимости от того, закончились боевые действия или нет.

Поправки предлагается внести в статьи 42 и 25 Гражданского кодекса РФ. Изменения позволят в судебном порядке в короткие сроки признавать военнослужащего без вести отсутствующим, а затем – если он не будет найден – признавать умершим спустя два года с момента признания без вести пропавшим.

Как пояснил первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов, во время масштабных боевых действий пропадают сотни человек. По статистике, большинство из них являются погибшими, просто их тела еще не найдены или не опознаны, уточнил он.

"Но из-за того, что часть пропавших, к счастью, все же обнаруживается, оперативно признавать всех пропавших погибшими просто невозможно. Ведь изменение статуса ведет к наследственным процедурам и разным выплатам. Поэтому мы в своем законопроекте постарались найти компромиссное решение", – сказал депутат.

Ранее в Госдуме предложили создать программу подготовки психологов для работы с военными. Письмо с соответствующей инициативой заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов направил на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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