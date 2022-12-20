В ГД предложили создать программу подготовки психологов для работы с военными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов направил на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко предложение разработать программу подготовки психологов для работы с военными. Об этом говорится в телеграм-канале Нилова.

"Прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность разработки и реализации федеральной программы подготовки, дополнительной подготовки либо переподготовки медицинских кадров соответствующего профиля для своевременного решения задачи обеспечения указанных категорий граждан квалифицированной психолого-реабилитационной помощью", – говорится в документе.

Парламентарий подчеркнул, что рано или поздно в стране может возникнуть проблема нехватки кадров.

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который позволит ветеранам и инвалидам боевых действий получать бесплатную медико-психологическую помощь, а также проходить реабилитацию после окончания служебного контракта.

До этого Владимир Путин заявил, что помощь раненным в ходе спецоперации на Украине солдатам и офицерам должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. Он подчеркнул, что участники СВО являются настоящими мужчинами, которые выполняют свой воинский долг.

Также глава государства подписал законопроект, согласно которому добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана боевых действий.



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