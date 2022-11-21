Добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Помимо этого, указом президента России устанавливается статус инвалида боевых действий участников, получивших ранения в ходе выполнения задач СВО.

До этого закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев приняла Госдума РФ. Отмечалось, что лица, получившие инвалидность в ходе СВО, будут иметь право на получение социальной помощи по закону "О ветеранах".

Позже соответствующий закон одобрил Совфед РФ. Решение было принято сенаторами 16 ноября.

Помимо этого, в ГД предложили установить досрочный выход на пенсию для ветеранов боевых действий. В случае принятия инициативы мужчины, являющиеся ветеранами боевых действий, смогут выйти на пенсию в 60 лет, женщины – в 55 лет.



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