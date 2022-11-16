В ГД предложили ввести досрочный выход на пенсию для ветеранов боевых действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель руководителя ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов выступил с инициативой ввести досрочный выход на пенсию для ветеранов боевых действий. Об этом сообщает RT.

Поправки предлагается внести в статью 32 Федерального закона "О страховых пенсиях". Согласно документу, на 5 лет раньше должны выйти на пенсию мужчины, которые являются ветеранами боевых действий, достигшие 60 лет, и женщины – в 55 лет. При этом данная категория граждан должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Парламентарий также предложил сделать меньше размер страхового стажа, который нужен для права на досрочное назначение страховой пенсии, в отношении инвалидов военной травмы.

Данные решения Нилов назвал справедливыми и обоснованными. Ожидается, что этот проект закона будет направлен в Госдуму в среду, 16 ноября.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому период службы по призыву будет засчитываться как трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. В Совфеде отмечали, что благодаря подобной мере получится уравнять права военных и тех, кто не был призван для военной службы, а также вел трудовую деятельность.

Также уточнялось, что период участия военнослужащих в спецоперации на Украине будет учитываться при назначении страховой пенсии в двойном размере. Индивидуальный пенсионный коэффициент также будет увеличен в два раза.

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