СФ одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим, подпавшим под частичную мобилизацию

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совфед одобрил закон о трудовых гарантиях для государственных служащих, которые были призваны по частичной мобилизации.
Согласно документу, мобилизованным дают гарантии того, что за ними остаются их рабочие места и после возвращения они по-прежнему могут продолжить работу на своей должности. Также уточняется, что их договоры будут приостанавливаться на время службы и возобновляться в день выхода на работу.
Помимо подпавших под призыв по мобилизации, действие закона о трудовых гарантиях распространяется на госслужащих-добровольцев.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что мобилизованные в Вооруженные силы РФ работники получат право на досрочный выход на пенсию. Она отметила, что период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
"Поможем всем, кому сможем": призывник поделился своим отношением к частичной мобилизации
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