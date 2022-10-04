СФ одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим, подпавшим под частичную мобилизацию

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совфед одобрил закон о трудовых гарантиях для государственных служащих, которые были призваны по частичной мобилизации.

Согласно документу, мобилизованным дают гарантии того, что за ними остаются их рабочие места и после возвращения они по-прежнему могут продолжить работу на своей должности. Также уточняется, что их договоры будут приостанавливаться на время службы и возобновляться в день выхода на работу.

Помимо подпавших под призыв по мобилизации, действие закона о трудовых гарантиях распространяется на госслужащих-добровольцев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что мобилизованные в Вооруженные силы РФ работники получат право на досрочный выход на пенсию. Она отметила, что период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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