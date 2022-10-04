Шойгу поручил не отказывать добровольцам

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Без серьезных оснований добровольцам в ходе частичной мобилизации отказывать нельзя, считает министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, сейчас военные комиссариаты принимают большое количество желающих помочь Вооруженным силам РФ добровольно.

"<...> Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению – никому не отказывать, если нет серьезных оснований", – приводит слова Шойгу "Интерфакс".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что портал "Госуслуги" после объявления частичной мобилизации получил свыше 70 тысяч запросов на запись в добровольцы. Он отметил, что данный сервис запустили в пробном режиме в выходные, через него уже записались 2 тысячи желающих принять участие в СВО.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Позже Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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