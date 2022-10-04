Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул подпавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции на Украине.

Уточняется, что документ определяет порядок предоставления льготного периода, предусматривающего заморозку задолженности на определенный заемщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени. При этом требование гражданина необходимо будет рассмотреть в течение пяти дней.

В случае гибели гражданина во время спецоперации или в результате увечья его обязанности по кредиту будут прекращены. Аналогичное право распространится и на кредитные договоры граждан, которые находились на иждивении у участника спецоперации.

Согласно закону, кредитные каникулы будут предоставлены как военнослужащим Минобороны, так и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, СК РФ, участвующим в спецоперации. Они смогут приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня мобилизации и подписания контракта на участие в СВО. Аналогичное право получат и члены их семей.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам подпавшим под мобилизацию гражданам, участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.



Мобилизованные россияне получат право на кредитные каникулы

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