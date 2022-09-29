При частичной мобилизации компаниями РФ могут быть сохранены льготные кредиты под 3%

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Российские компании в условиях частичной мобилизации смогут сохранить льготные кредиты под 3%, сообщается на портале "Объясняем.рф".

По данным портала, для этого компании нужно сохранить не менее 90% от числа сотрудников, указанного в кредитном договоре на получение займа по программе ФОТ 3.0.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.



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