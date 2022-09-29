Для граждан с категорией "В" не предусмотрена отсрочка от призыва

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Военнообязанные, имеющие категорию здоровья "В", подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщается в телеграм-канале "Объсняем.рф".

Данная норма закреплена в федеральном законе от 26 февраля 1997 года № 31 "О мобилизационной подготовке".

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.



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