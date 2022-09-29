Россияне начали скупать криптовалюту после объявления частичной мобилизации

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Эксперты зафиксировали существенное увеличение интереса жителей России к покупке криптовалют и аппаратных криптокошельков в связи с объявлением частичной мобилизации, сообщает газета "Коммерсант".

Наибольший рост спроса был отмечен на привязанный к доллару стейблкойн USDT. Также выросли и ее котировки – премия за USDT при покупке достигает в среднем 10% от курса американской валюты на Мосбирже.

"Даже один миллион USDT за один раз приобрести сложно, чаще продают мелкими лотами по паре тысяч USDT", – подчеркнул сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, уточнив, что обмены зачастую совершаются на биржах типа Binance или Garantex.

По его словам, стейблкойны пользуются популярностью у тех, кому нужно вывести за короткий срок сумму, превышающую разрешенные к вывозу наличными 50 тысяч долларов.

В компании-производителе Tangem также отметили рост спроса на аппаратные криптокошельки. Так, с 20 сентября на Ozon ежедневные объемы продаж выросли с 300 до 911 тысяч рублей. По данным сервиса Moneyplace, на Wildberries объемы сохраняются на уровне 500 тысяч рублей ежедневно.

В свою очередь, руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский сообщил, что по сравнению с мартом 2022 года интерес россиян к криптовалюте снизился к настоящему моменту. Он также отметил сохранение негативной конъюнктуры криптовалютного рынка.

"Курс биткоина в лучшем случае продолжит консолидацию в диапазоне 18–25 тысяч долларов с тяготением к нижней границе, с рисками ее прорыва и достижения 12 тысяч долларов. Ethereum в негативном сценарии может подешеветь до 1 тысячи долларов, в благоприятном – колебаться в пределах 1,2–1,6 тысячи долларов", – добавил эксперт.

Как отмечает издание, в настоящее время криптообменники, криптобиржи и p2p-трансакции не имеют определенного правового статуса. Операционный директор мультисемейного офиса ITS WM Екатерина Попова отметила, что российские власти занимаются мониторингом счетов граждан и трансакций по ним на популярных криптобиржах, раскрывающих подобную информацию.

По ее словам, вывод средств через криптовалюты сверх установленных законом норм будет являться нарушением российского законодательства.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

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