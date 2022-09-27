Нотариусы рассказали об увеличившейся нагрузке на конторы во время мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне начали массово делать доверенности, в том числе на распоряжение имуществом и получение различных ставок. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила член комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со средствами массовой информации и общественными организациями Екатерина Лексакова.

Эксперт уточнила, что в связи с мобилизацией были внесены корректировки в услуги за правовую техническую работу. Так, по словам нотариуса, подпавшие под призыв россияне услуги правового технического характера по социально важным нотариальным вопросам не оплачивают. Однако для этого они обязаны предоставить повестку.

Лексакова также напомнила, что стоимость завещания и согласия на выезд детей составляет 100 рублей, доверенности и распоряжения имуществом – 500 рублей.

"У нас работают все нотариальные конторы в режиме повышенной нагрузки. У нас в Москве заявлено к работе с субботы 250 нотариальных контор из 700 нотариусов. И сейчас у нас формируется список на ближайшие выходные, кто еще будет вскрывать нотариальную контору в субботу и воскресенье, если у нас не спадет количество обращений", – отметила нотариус.

До этого в РФ зафиксировали рост спроса на услуги юристов. Сообщалось, что граждане желают получить разъяснения действий при получении повесток в военкомат, консультации по военным билетам, правилам предоставления отсрочки и общие консультационные услуги военных юристов.

При этом, как уточняли аналитики, наибольшее повышение спроса на юридические услуги отмечается в Санкт-Петербурге – там он увеличился примерно в семь раз.



Мобилизованные могут оформить документы у нотариуса вне очереди

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