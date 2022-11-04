Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст лиц для пребывания на государственной службе увеличивается с 65 до 70 лет для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных российскому правительству. Законопроект опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что подобная мера позволит продолжить службу руководителям, которые достигли наилучших показателей в период своей профессиональной деятельности.

Ограничение в 70 лет не распространяется на госслужащих, назначаемых на должности президентом России.

4 ноября глава россиского государства также подписал законы об альтернативной гражданской службе в период мобилизации и о снятии запрета на мобилизацию судимых.

В первом случае при объявлении мобилизации в стране, граждане, несущие альтернативную службу в воинских формированиях России, продолжают выполнять функции на прежних местах. Закон о снятии запрета на мобилизацию для судимых допускает призыв на службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.



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