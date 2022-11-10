Госдума приняла закон о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине.

Согласно документу, ветеранами будут считаться все участники добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ в выполнении задач спецоперации на территории Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, лица, ставшие инвалидами в следствие ранения, полученного при выполнении данных задач, получат статус инвалида боевых действий. Они будут иметь право на получение мер социальной поддержки в соответствии с законом "О ветеранах".

Полномочия по установлению порядка выдачи удостоверения ветерана добровольцам, принимавшим участие в специальной военной операции, будут предоставлены правительству РФ. Предполагается, что закон вступит в силу с момента опубликования.

Ранее председатель думского комитета молодежной политики Артем Метелев сообщил, что в Госдуме состоятся парламентские слушания по вопросам социальной адаптации российских военных, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Мероприятие запланировано на 12 декабря.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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