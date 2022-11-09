В ГД предложили повысить гарантии по вкладам для ветеранов боевых действий

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить максимальную сумму страхового возмещения по вкладам для ветеранов боевых действий. Об этом сообщает RT.

Законодатель подготовил обращение на имя председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

"...прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части повышения максимального размера возмещения по банковским вкладам до 2,8 миллиона рублей, в отношении которых наступил страховой случай, лицам, имеющим статус ветерана боевых действий", – указано в письме.

Сухарев в своем обращении подчеркнул, что участники боевых действий рискуют жизнью, обеспечивая безопасность России.

Действующий в рамках нынешнего законодательства лимит страхового возмещения по вкладам не превышает 1,4 миллиона рублей.

Накануне стало известно, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Законом также будут закреплены специальные меры поддержки инвалидов боевых действий.

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