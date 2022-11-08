ГД приняла в I чтении закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Проект также предусматривает установление за этими лицами статуса инвалида боевых действий вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении боевых задач. За такими гражданами закрепляются специальные меры социальной поддержки.

Согласно документу, правительство наделяется полномочиями по установлению порядка выдачи удостоверения ветерана боевых действий.

Ранее Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации в России на военную службу были призваны 318 тысяч граждан. По его словам, такая цифра образовалась за счет добровольцев, количество которых "не сокращается". На момент 4 ноября в зоне спецоперации, по данным Путина, находились около 49 тысяч мобилизованных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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