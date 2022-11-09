Депутат отметил важность социальной поддержки ветеранов боевых действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал предложение депутата нижней палаты парламента Ивана Сухарева увеличить максимальную сумму страхового возмещения по вкладам для ветеранов боевых действий. Об этом сообщает RT.

По его словам, подобное предложение заслуживает внимания.

"Но нужно более глубоко его изучить. А в личном плане у меня и у депутатов-коллег все усилия направлены на усиление социальной защищенности ветеранов боевых действий и членов их семей", – отметил Швыткин.

Ранее Сухарев направил данное предложение на имя председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Парламентарий подчеркнул, что участники боевых действий рискуют жизнью, обеспечивая безопасность России.

Действующий в рамках нынешнего законодательства лимит страхового возмещения по вкладам не превышает 1,4 миллиона рублей.

До этого депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

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