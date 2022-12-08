В Совфеде подготовят проект о приоритетном праве детей мобилизованных на зачисление в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко предложила предоставить приоритетное право на зачисление в вузы детям мобилизованных. Об этом сообщает ТАСС.

"Также предлагаем как меру поддержки семей мобилизованных – (инициативу. – Прим. ред.) о преимущественном зачислении их в высшие учебные заведения", – сказала она на президиуме Совета законодателей.

По словам Святенко, сенаторы подготовят соответствующий законопроект. Она пояснила, что в настоящее время инициатива находится в стадии проведения консультаций.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с инициативой сделать выходной предновогоднюю неделю для некоторых семей мобилизованных. Данную меру поддержки, считает он, должны получить жены мобилизованных, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!