Предновогоднюю неделю предложили сделать выходной для ряда семей мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой сделать выходной предновогоднюю неделю для некоторых семей мобилизованных. Об этом сообщает RT.

В обращении на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова Орлов уточнил, что после призыва мужчин многим супругам стало тяжелее решать различные бытовые вопросы. Кроме того, большинство матерей стали вынуждены в одиночку воспитывать детей.

Следовательно, чтобы поддержать данные категории граждан, эксперт призвал сделать нерабочим период с 26 по 30 декабря, при этом сохранив зарплату. По словам Орлова, данную меру поддержки должны получить супруги мобилизованных, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет.

Ранее в России призвали пересмотреть порядок общения мобилизованных разведенных отцов с детьми. По словам омбудсмена Ирины Волынец, следует организовать оперативное рассмотрение исков, связанных с изменением порядка общения отца с отдельно от него проживающим ребенком, учитывая особые условия возможности связи для мобилизованных.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, поставленная президентом задача по призыву в армию 300 тысяч граждан была выполнена. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.



Семьям мобилизованных в Москве будет проще получить детские пособия

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