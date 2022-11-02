В РФ призвали пересмотреть порядок общения мобилизованных разведенных отцов с детьми

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой пересмотреть порядок общения мобилизованных разведенных отцов с детьми. Об этом сообщает RT.

Омбудсмен уточнила, что если супруги разводятся, суд определяет порядок общения с детьми, в том числе по телефону. Однако в случае подпадания отца под призыв по мобилизации редко получается поддерживать связь.

"Нужно, чтобы детям давали возможность разговаривать по телефону, когда отцам разрешает командир и когда у них есть связь", – указала Волынец.

По ее словам, если же отцу и матери удалось сохранить нормальные отношения, помогать им нет необходимости. Однако бывают и такие ситуации, когда матери могут быть против общения.

В связи с этим, заявила омбудсмен, и следует организовать внеочередное, ускоренное рассмотрение исков, связанных с изменением порядка общения отца с отдельно от него проживающим ребенком, учитывая особые условия возможности связи для мобилизованных.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение создать горячую линию по вопросам спецоперации на Украине и частичной мобилизации. Уточнялось, что в таком случае военнослужащие, призывники и члены их семей смогут задать волнующие их вопросы специалистам и оперативно получить ответ.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, поставленная президентом задача по призыву в армию 300 тысяч граждан была выполнена. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.



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