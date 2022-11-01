Забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину – Путин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Власти российских регионов должны продолжать оказывать поддержку семьям мобилизованных, не превращая этот процесс в рутину, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду", – сказал президент России.

Путин подчеркнул, что поддержка семей военнослужащих, защищающих Родину, является одним из важнейших направлений работы губернаторов.

Ранее Путин поручил правительству РФ до 1 декабря подготовить предложения о выделении именных сертификатов на туристические поездки для семей военных, которые участвуют в спецоперации. Уточняется, что речь идет о сертификатах для оплаты внутренних поездок.

Все выплаты мобилизованным и их семьям должны осуществляться в полном объеме – Мишустин

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