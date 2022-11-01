Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Доходы мобилизованных граждан не будут учтены при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Эта мера поможет сохранить предоставляемые меры соцподдержки нуждающимся семьям на прежнем уровне.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением сохранить выплату пенсий военным пенсионерам на время частичной мобилизации. Также сенатор предложил закрепить в законодательстве норму, согласно которой повторное поступление на службу лиц, получающих пенсию за выслугу лет, и приобретение ими вновь статуса военнослужащего не могут приводить к снижению размера пенсии.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России 28 октября. Он добавил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена. Министр уточнил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет.



В России завершен призыв в рамках частичной мобилизации

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