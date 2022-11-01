Путин поручил организовать выдачу сертификатов на турпоездки для семей участников СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о выделении именных сертификатов на туристические поездки для семей военных, которые участвуют в спецоперации. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Уточняется, что речь идет о сертификатах для оплаты внутренних поездок. Кабмину РФ необходимо до 1 декабря представить предложения по выполнению данного поручения.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина оценила идею о бесплатном проезде в городском транспорте для членов семей мобилизованных. По ее словам, любые меры поддержки имеют место быть. Она пояснила, что проезд в городском транспорте регулируется органами местного управления, поэтому льготы вводятся отдельно в каждом регионе.



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