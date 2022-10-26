В Госдуме оценили идею бесплатного проезда для семей мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец обеспечить членов семей граждан, подпавших под частичную мобилизацию, бесплатным проездом в городском транспорте. Об этом сообщает RT.

Стенякина выразила мнение, что любые меры поддержки семьям мобилизованных граждан имеют место быть.

При этом она подчеркнула, что проезд в городском транспорте регулируется органами местного управления. Поэтому дополнительные льготы вводятся отдельно в каждом регионе.



"Чем, кстати, очень многие губернаторы пользуются, потому что сейчас в каждом регионе свой набор абсолютно разных мер поддержки для семей мобилизованных, которые актуальны в конкретном регионе", – добавила Стенякина.

С инициативой сделать бесплатным проезд в городском транспорте для членов семей подпавших под призыв по частичной мобилизации россиян выступила уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец.

В обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова омбудсмен прояснила, что речь идет о таких видах транспорта, как трамвай, троллейбус, метро, городской автобус, а также автобусы и поезда пригородных и внутрирайонных линий.



Москвичам рассказали о работе центра поддержки семей мобилизованных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!