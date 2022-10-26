В России предложили сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец выступила с инициативой сделать бесплатным проезд в городском транспорте для членов семей подпавших под призыв по частичной мобилизации россиян, сообщает RT.

"В целях усиления социальной поддержки семей мобилизованных граждан в РФ прошу вас, уважаемый Антон Олегович, поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект", – говорится в обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Омбудсмен пояснила, что речь идет о таких видах транспорта, как трамвай, троллейбус, метро, городской автобус, а также автобусы и поезда пригородных и внутрирайонных линий. По словам Волынец, следует предоставить возможность бесплатного проезда для второго родителя и для детей до совершеннолетия или до окончания их обучения в общеобразовательных учреждениях.

Ранее в Госдуме выступили с предложением сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2024 года включительно. Отмечалось, что в случае реализации такой инициативы семьи из новых субъектов РФ смогли бы снизить затраты на поездки детей на санаторно-курортное лечение, отдых, а также передвижения с целью выбора вуза.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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