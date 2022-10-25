В ГД предложили сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из новых регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2024 года включительно. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, если бы удалось осуществить данное предложение, семьи из новых субъектов РФ смогли бы снизить затраты на поездки детей на санаторно-курортное лечение, отдых, а также перемещения с целью выбора вуза.

Хамзаев напомнил, что на сегодняшний день для учащихся есть скидка в размере 50% на билеты поездов дальнего следования. Она действует круглый год, кроме летнего периода.

Ранее сообщалось, что субсидии на бесплатный проезд в электричках РФ будут выделять быстрее. Такое решение принял кабмин, оно вступило в силу с 20 сентября. Уточнялось, что постановление сокращает сроки сверки сведений с 30 до 15 дней.

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