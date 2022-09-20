Субсидии на бесплатный проезд в электричках РФ будут выделять быстрее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компенсации части потерь, возникающих в результате предоставления гражданам бесплатного проезда в электричках, теперь будут выделяться быстрее. Об этом пишет "Парламентская газета".

Такое решение приняло правительство РФ, оно вступает в силу с 20 сентября. В документе закреплен следующий порядок:



Минтруд должен направить в "Российские железные дороги" информацию о средствах, перечисленных каждому перевозчику, не позднее 31 января;

перевозчик не позднее 31 января должен представить в Росжелдор реестр разовых билетов.

Постановление сокращает сроки сверки сведений с 30 до 15 дней.

Ранее в РЖД сообщили, что решили ускорить работу над новой тарифной системой и ввести ее в конце 2023 года. Перевозчик планирует запустить новую модель тарифов в тестовом режиме осенью 2023 года, а в постоянном – в декабре того же года.

Кроме того, предлагается с 1 января перейти на новую модель индексации грузовых тарифов нового тарифного прейскуранта. Речь идет о дифференциации тарифов в зависимости от востребованности направлений. Одновременно с грузовой предлагается ввести и модифицированную модель тарифной системы в сфере пассажирских перевозок.