РЖД хотят ввести новую тарифную систему уже в 2023 году – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
РЖД решили ускорить работу над новой тарифной системой и ввести ее в конце будущего года вместо запланированного 2026 года, сообщает газета "Коммерсант".
Издание ссылается на письмо заместителя гендиректора компании Алексея Шило в Совет потребителей монополии, где предлагается закрепить сроки выполнения мероприятий, связанных с донастройкой тарифной системы и переходом на новый прейскурант, в течение 2022–2023 годов.
Это означает, что РЖД хочет ввести новую модель тарифов в тестовом режиме осенью 2023 года, а в постоянном – в декабре того же года. Также предлагается с 1 января перейти на новую модель индексации грузовых тарифов нового тарифного прейскуранта.
Речь идет о дифференциации тарифов в зависимости от востребованности направлений. Одновременно с грузовой предлагается ввести и модифицированную модель тарифной системы в сфере пассажирских перевозок.
По данным источника газеты, пересмотр прейскуранта не имеет никакого отношения к индексации тарифов, установленной на уровне среднеарифметической инфляции за четыре года минус 0,1%.
Он подчеркнул, что с 1 июня тарифы уже увеличились на 11%, и это превысило закрепленный в программных документах уровень. Изменение тарифной формулы приведет к новому росту затрат грузоотправителей, и так находящихся в сложной экономической ситуации, считает он.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Российские железные дороги (РЖД) делают все возможное, чтобы не допустить роста цен на билеты.
Министр напомнил, что на протяжении семи лет в период летних школьных каникул детям от 10 до 17 лет предоставляются скидки 50%. Такие скидки государство также предоставляет школьникам с января по май и с сентября по декабрь.
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