Двухэтажный поезд запустят между Москвой и Орском в декабре

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Двухэтажный поезд начнет курсировать между Москвой и Орском в декабре. Об этом РЖД сообщает в своем телеграм-канале.

"Маршрут поезда № 137/138 Москва – Самара – Оренбург продлен до Орска с заменой нумерации на № 31/32. За счет нового подвижного состава и удобного расписания время в пути сократится почти на восемь часов", – говорится в публикации.

Первый рейс из столицы запланирован на 11 декабря, из Орска – 13 декабря. Поезд будет ходить по этому маршруту каждый день. Остановки будут производиться во многих населенных пунктах, в том числе в Рязани, Рузаевке, Сызрани, Самаре и Оренбурге.

Это будут двухэтажные вагоны с увеличенным габаритом и пневмоподвеской. В них предусмотрены:

детские купе;

душевые кабины;

кондиционеры с регулировкой температуры в каждом купе;

все необходимые для маломобильных пассажиров.

В конце июня стало известно , что на МЦК могут появиться двухэтажные поезда. Предполагается, что такой подвижной состав будет на 100% отечественным продуктом и разработкой. При его создании планируется учесть положительный опыт использования таких поездов, как "Иволга" и "Москва 2020".

В свою очередь, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заявил, что точно сказать о дате создания двухэтажных поездов для МЦК можно будет только в середине 2023 года, пока что проект находится на стадии разработки. По его словам, нынешних поездов, курсирующих по МЦК, пока что хватает для обслуживания пассажиров.